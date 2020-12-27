İranlı yetkiliden Şehit Süleymani suikastının failleri ile ilgili açıklama

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 1. yıldönümü anma törenlerine dair açıklamada bulundu.

Emir Abdullahiyan, bu sene ilki düzenlenecek olan Şehit Kasım Süleymani'yi anma töreni etkinliklerinin korona salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağını açıklayarak, "Sağlık protokollerine uygun olarak bir toplantının yapılması planlanıyor, bu program medya aracılığıyla canlı yayınlanacak. Halihazırda Şehit Kasım Süleymani'yi anma töreni uluslararası düzeyde de Yemen, Lübnan, Filistin ve Irak'ta yapılmaktadır." dedi.

Şehit Süleymani suikastının failleri ile ilgili olarak Emir Abdullahiyan, General Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olanların tespit edildiğini ve sayısının 48’e yükseldiğini duyurdu.

İranlı yetkili, "Bu kişiler hakkında yakında yargı kararı çıkmasını temenni ediyoruz. Saldırganlara birkaç ağır tokat atılmasına rağmen, sert intikamımız uygun bir zamanda ve doğru şekilde alınacaktır." diye konuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.