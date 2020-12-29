Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Pompeo'nun iddiasına yanıt: Gerilim peşinde değiliz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sait Hatipzade, geçtiğimiz Salı günü Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib’in Tahran’ı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldiğini söyledi.

Hatipzade, Mohib’in Tahran ziyareti sırasında, Afganistan’daki anlaşmazlığın siyasi ve kapsamlı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

Hatipzade, Iraklı bir heyetin Tahran’a gelmesi ve İranlı yetkililerle görüşmesi hakkında “Bu ziyaret gerçekleşti ve Irak başbakan danışmanları İran’a geldi. Bunun yanı sıra Iraklı yetkililerle yakın temasımız oldu ve ülkedeki son gelişmeler üzerinde görüştük” dedi.

Irak’taki roket saldırılarına dikkati çeken Hatipzade, “İran olarak konutlara ve diplomatik binalara her türlü saldırıyı reddediyoruz. ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iddiaları da reddiliyor. Biz gerilim peşinde değiliz ve tüm gücümüzle İran’ın güvenliğini savunmaktayız. ABD tamamen bu mesajların sonucundan sorumludur. Bir hükümet olarak uluslararası kurallar çerçecesinde kendimizi savunmakta tereddüt etmeyiz” ifadelerinde bulundu.

Zarif, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile telefonda görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ve İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Zarif ve Ayvazyan, iki ülke halkları arasındaki dostluk temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladılar." ifadesi kullanıldı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 121 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 908 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 814'e vaka sayısının da 1 milyon 206 bin 373'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 174'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 960 bin 751'a ulaştığı bilgisini verdi.