  1. Toplum
28 Ara 2020 14:29

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 121 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 908 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 814'e vaka sayısının da 1 milyon 206 bin 373'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 174'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 960 bin 751'a ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891408

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler