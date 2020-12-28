İran'dan Pompeo'nun iddiasına yanıt: Gerilim peşinde değiliz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sait Hatipzade, geçtiğimiz Salı günü Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib’in Tahran’ı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldiğini söyledi.

Hatipzade, Mohib’in Tahran ziyareti sırasında, Afganistan’daki anlaşmazlığın siyasi ve kapsamlı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

Hatipzade, Iraklı bir heyetin Tahran’a gelmesi ve İranlı yetkililerle görüşmesi hakkında “Bu ziyaret gerçekleşti ve Irak başbakan danışmanları İran’a geldi. Bunun yanı sıra Iraklı yetkililerle yakın temasımız oldu ve ülkedeki son gelişmeler üzerinde görüştük” dedi.

'Gerilim peşinde değiliz'

Irak’taki roket saldırılarına dikkati çeken Hatipzade, “İran olarak konutlara ve diplomatik binalara her türlü saldırıyı reddediyoruz. ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iddiaları da reddiliyor. Biz gerilim peşinde değiliz ve tüm gücümüzle İran’ın güvenliğini savunmaktayız. ABD tamamen bu mesajların sonucundan sorumludur. Bir hükümet olarak uluslararası kurallar çerçecesinde kendimizi savunmakta tereddüt etmeyiz” ifadelerinde bulundu.

Şehit General Kasım Süleymani suikastı

Hatipzade, Korgeneral Süleymani suikastına yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaları hakkında “İran Dışişleri Bakanlığı bu olayın ilk anından itibaren sahaya girerek bu konuyu birinci önceliği haline getirdi. Saldırıdan dakikalar sonra bir toplantı yapıldı ve bakanlıktaki herkes doğrudan bir sorumluluk üstlendi. Yapılan çalışmalardan biri, bu konuyla ilgili olarak sorumlu uluslararası kurumlara başvurmaktı. 5’ten fazla mektup resmi belge şeklinde kaydedildi. Resmi ve diplomatik toplantılar yaptık” şeklinde konuştu.

Hatipzade, bu olayın failleri mahkemeye çıkarılıncaya kadar durmayacaklarını da sözlerine ekledi.

ABD’nin bölgedeki son askeri hareketliliğini değerlendiren Hatipzade, “ABD, her türlü maceracılığın sonuçlarından sorumlu. Biz bölgede gerilim aramıyoruz ve ülkeyi savunmakta bir an bile tereddüt etmeyiz ve herkes bunu bilir." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan heyetinin Tahran ziyareti

Hatipzade, bazı Azerbaycanlı yetkililerin İran ziyaretleri ile ilgili olarak, "Azeri heyetinin İran ziyaret gerçekleşti ve su alanı ile diğer konularda yapılan bazı çalışmalar üzerine görüşmeler yapıldı.” diye konuştu.