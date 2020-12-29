ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın veto ettiği Türkiye yaptırımını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi'nde akşam saatlerinde yapılan oylamada 322 vekil evet oyu verirken, 87 vekil ise hayır oyu kullandı.

Tasarının bir sonraki adresi Senato olurken, burada da Başkan Donald Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi bekleniyor.

740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısı Kongre'nin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki 'veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı' olarak kayıtlara geçecek.

ABD Başkanı Trump, aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.

Trump, tasarıyı veto ederken, Almanya ve Kore'deki Amerikan askerlerinin sayılarının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına imkan tanıyacak düzenlemeyi yapmaması ve konfederasyon dönemi komutanlarının isimlerinin kaldırılması gibi sebeplerle eleştirmişti.

Tasarıda neler var?

Tasarının nihai halinde, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 635.5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen 'Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu', 8.9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713.4 milyar dolar bütçe ayrılıyor.

Bunun yanı sıra Enerji Bakanlığı bütçesi altında, nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için 26.6 milyar dolar bütçe belirleniyor.

NDAA tasarısında, Çin’e karşı 'Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'nin kurulması öngörülürken, ABD’nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ek 2.2 milyar dolar fon ayrılıyor.

Rusya ile askeri ilişki sınırlamalarını artırıyor

Tasarıda, ABD ordusunun Rus ordusu ile ilişkilerine yönelik kısıtlamaların artırılmasına ilişkin maddeler dikkati çekti. Rusya’ya yönelik faaliyetler kapsamında, tasarı, Ukrayna’ya 75 milyonu silah olmak üzere 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasını da şart koştu.

Tasarıda, Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için önceki bütçe yasalarında belirlenen 3.7 milyar dolarlık fonun tamamının, bu bütçe kapsamında da sağlanması istendi.

Kaynak: Sputnik