Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'in boykot edilmesi çağrısı

AA'ya göre, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birliği tarafından yapılan bir açıklamada, işgal ettiği tüm topraklardan çekilinceye kadar Siyonist Rejimin ekonomik boykot dahil kapsamlı bir şekilde boykot edilmesi gerektiği bildirildi.

Fetva mahiyeti taşıyan açıklama, Birliğin Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasıyla Birliğin resmi Facebook sayfasında yayımlandı.

Açıklamada, "Fetvalarımız, topraklarımızı ve evlerimizi işgal eden, Filistin'deki ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki kardeşlerimize saldıran, topraklarına ve evlerine el koyan ve halen Mescid-i Aksa'yı işgal etmekte olan Siyonist Rejime, mallarına ve ürünlerine yöneliktir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı caydırmak, saldırganları işgal edilen topraklardan kovmak ve onlara her türlü meşru yolla direnmenin İslami hükümlere göre farz ve insani bir zorunluluk olduğu kaydedilen açıklamada, işgalcilere karşı tüm meşru yollarla direnmeyi uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar ve devlet anayasalarının da kabul ettiği aktarıldı.