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30 Ara 2020 14:56

Türkiye'de Şehit General Süleymani için özel program düzenlenecek

Türkiye'de Şehit General Süleymani için özel program düzenlenecek

Türkiye'de General Kasım Süleymani'nin şehadeyinin 1. yıldönümü münasibetiyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'in katılımıyla internet üzerinden özel bir program yapılacak.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmesinin birinci yıldönümü münasibetiyle Türkiye'de internet üzerinden "Direniş Yolu Şehidi; Kasım Süleymani" isimli bir program düzenlenecek.

2 Ocak 2021'de TSİ 15.00'te yapılacak olan programa İran'in Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend başta olmak üzere Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Eğitimci- Yazar Emin Güneş, Araştırmacı- Eğitimci Hüseyin Taş ve Araştırmacı-Yazar Aydın Altay konuşmacı olarak katılacak.

Bu programı Zoom 88053350386 adresinden izleyebilirsiniz.

News Code 1891456

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