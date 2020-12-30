Türkiye'de Şehit General Süleymani için özel program düzenlenecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmesinin birinci yıldönümü münasibetiyle Türkiye'de internet üzerinden "Direniş Yolu Şehidi; Kasım Süleymani" isimli bir program düzenlenecek.

2 Ocak 2021'de TSİ 15.00'te yapılacak olan programa İran'in Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend başta olmak üzere Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Eğitimci- Yazar Emin Güneş, Araştırmacı- Eğitimci Hüseyin Taş ve Araştırmacı-Yazar Aydın Altay konuşmacı olarak katılacak.

Bu programı Zoom 88053350386 adresinden izleyebilirsiniz.