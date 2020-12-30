Şehit General Süleymani ebedi kahramanımızdır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında uğradığı suikast sonucu şehit düşen General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Ruhani, Şehit General Süleymani'nin Irak'taki faaliyetlerine ilişkin, "Bir zamanlar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) düşüyordu ve bugün orada slogan atanlar kaçmıştı. Bu durumda General Süleymani sahaya giderek krizi yönetti. Şehit Süleymani bir keresinde bana Irak krizi sırasında bazı Iraklı yetkililerin bile Bağdat'taki Yeşil Bölge'den kaçtığını söylemişti." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "General Süleymani'nin şehit edilmesi İran İslam Cumhuriyeti, bölge halkları, bölgedeki ülkelerin bağımsızlığı ve ABD’nin komplolarına karşı duranlardan intikam almak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

'Bölgeden atarak bacağınızı keseceğiz'

Amerikalılara seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Siz komutanımızın elini kestiniz. Biz de sizi bölgeden atarak bacağınızı keseceğiz. O güne kadar direnişimizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşmanlar milli kahramanımızı bizden koparmak istediler, fakat bana göre yanıldılar. Milli kahramanımız General Sülaymani ebedi bir kahraman oldu ve adı sonsuza dek tarihimizde kalacaktır. Düşmanın amacı General Süleymani'ye suikast ile bölgedeki direnişi kırmaktı ama tam tersi yaşandı ve Şehit Süleymani'nin kanı bölgedeki direniş ruhunu daha da güçlendirdi."

Ruhani ayrıca, "Bu aptalca ve utanç verici eylemin sonuçlarından biri, Trumpizm'in sona ermesidir. Bu katilin dönemi birkaç gün sonra bitecek tarih çöplüğüne atılacak. Bundan çok mutluyuz ve Trump sonrası dönemde bölge ile dünya istikrarı için daha iyi bir ortam sağlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.