İran'da 978 bin 714 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 272 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 95'e vaka sayısının da 1 milyon 218 bin 753'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 87'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 978 bin 714'e ulaştığı bilgisini verdi.