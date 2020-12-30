Şehit Süleymani her zaman cephenin en ön safında mücadele ediyordu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Press TV kanalına verdiği özel röportajda, "Şehit General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Şehit Süleymani’nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) değerli öğretileri ile yetiştiğini anlatan Nasrullah, “Şehit General Süleymani her zaman cephenin en ön safında mücadele ediyordu.Bu mücadele azmi ona yönetim ve komuta etme konusunda değerli bir imtiyaz sağlamıştır.” dedi.

Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Şehit Kasım Süleymani zorluklar ve sorunlara karşı çok sabrıyıdı, aynı zamanda çalışkan bir kişiliğe sahipti ve asla yorulmazdı. Kasım Süleymani normal insanlarla görüşürken bile çok mütevazı davrandı. Şehit Süleymani her zaman Allah yolunda savaşanlara sahip çıkar ve onları hep severdi."

Seyyid Hasan Nasrullah, 2006'da İsrail'in hezimeti ile sonuçlanan savaşa dair, "Lübnan direniş cephesinin İsrail’e karşı 33 günlük savaşta Şehit Kasım Süleymani bize çok yardımcı oldu. Iraklı komutanlar General Süleymani’nin IŞİD’le mücadelede her zaman ön saflarda yer aldığını, Iraklı ve Suriyelilerin yanında olduğunu söylüyorlardı." ifadelerinde bulundu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, General Süleymani’nin 33 günlük savaştaki rolüne ilişkin, “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, savaşın ilk günlerinde Kasım Süleymani’nin Lübnan’da bulunması çok hayati ve önemliydi." diye konuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.