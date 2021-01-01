Biden'la birlikte ABD-Türkiye hattında yeni bir ilişki formatı ortaya çıkacak

Ergin bugünkü köşe yazısında, "Biden’ın Beyaz Saray’dan içeri adım atacak olmasıyla birlikte Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde yeni bir döneme gireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetiminde "pek çok şeyin Trump yıllarından farklı olacağını" ifade eden Ergin, "Öncelikle yeni bir ilişki formatı ortaya çıkacaktır" dedi.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi 20 Ocak tarihinde Joe Biden’ın Beyaz Saray’dan içeri adım atacak olmasıyla birlikte Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde yeni bir döneme gireceğiz.

Pek çok şey Trump yıllarından farklı olacak bu dönemde. Öncelikle yeni bir ilişki formatı ortaya çıkacaktır. Beyaz Saray ile ABD’deki ‘müesses nizam’ arasındaki ikiliğin ortadan kalktığı, kurumların karar alma mekanizmasındaki ağırlıklarının yeniden arttığı bir döneme tanıklık edeceğiz. Kuşkusuz, bu durum Türkiye ile ilişkilere de yansıyacaktır.

Zaten birbirlerini tanıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasında kurulacak olan diyaloğun bu ilişkide yine bir ağırlık ekseni oluşturması muhtemeldir, ancak bunun Trump dönemindeki yakınlık ölçüsünde olması beklenmemelidir.

Biden yönetimi, Türkiye dosyasını ağır sorunlarla devralıyor Trump’tan. Listenin başında çok zor bir dosya olarak S-400’ler var. Bu meseleye bir çözüm bulunup bulunamayacağı ilişkilerin Biden döneminde geçeceği ilk sınav olacak, muhtemelen ilişkinin bundan sonra gireceği doğrultuyu da etkileyecektir.