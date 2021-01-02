Yarın Bağdat'ta dev bir gösteri yapılacak

Irak Haşdi Şabi komutanlarından Muhammed el-Basri, direniş komutanlarının şehadet yıldönümü nedeniyle yarın başkent Bağdat’ta ABD'ye karşı dev bir gösteri düzenleneceğini duyurdu.

Muhammed el-Basri gösterilerin yüzde 100 barışçıl olduğunu ve Yeşil Bölge'ye girip ABD Büyükelçiliğine saldırmak amacıyla olmadığını belirtti.

El-Basri, “Bu dev gösteri, Irak halkının direniş konutanlarına suikast düzenlenmesine duyduğu öfkeye işaret ediyor. Katılımcılar bu gösteri vasıtasıyla direniş komotanları suikastıyla ilgili soruşturma sonuçlarının açıklanması yönündeki meşru taleplerini hükümete ilan edeceklerdir.” dedi.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.