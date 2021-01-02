Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği, Şehit Süleymani'yi anıyor

Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği (WAYU), bugün saat 16.00'da Şehit General Kasım Süleymani anısına bir çevirimiçi konferans düzenliyor. ABD'nin geçen sene hain bir saldırıyla şehit ettiği Süleymani için WAYU daha önce bir bildiri yayımlayarak "General Süleymani tüm mazlum milletlerin şehididir" demişti. Şimdi Tahran Üniversitesi'nden Dr. Foad İzadi'nin katılımıyla yapacağı etkinlikte bu bilinci dünya gençliğine taşıyacak.

Etkinliğe Türkiye ağırlıklı olmak üzere Latin Amerika, Avrupa, Batı Asya ve Doğu Asya'dan çok sayıda genç katılacak. Ayrıca etkinliğin kaydı daha sonra dünya kamuoyuyla da paylaşılacak.

WAYU, 2014 yılında dünya gençliğini emperyalizme ve siyonizme karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin birleştirmek üzere Türkiye'de kuruldu. Şu anda birliğin Genel Sekreterliğini Türkiye Gençlik Birliği adına Işıkgün Akfırat yürütüyor. İran'dan da üyeleri bulunan WAYU heyetleri daha önce İran'a heyet ziyaretlerinde bulunup ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı İran halkının yanında durduklarını bildirmişti.