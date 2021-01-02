Tahran'dan İstanbul'a sefer sayısı arttı

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene, "İranlı hava yolu şirketlerinin İstanbul'a sefer sayısı arttı" dedi.
Negatif PCR test zorunluluğu hakkında Dehgani Zengene, "İran-Türkiye uçak seferlerinde tüm yolcular negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.
İran Havayolları Şirketi (Iran Air), son günlerde oturma izni olanların ya da turizm amaçlı seyahat etmek isteyen İran vatandaşlarının uçakla Türkiye’ye yolculuk yapabileceklerini duyurmuştu.
yorumunuz