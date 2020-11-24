Pegasus'un Tahran-İstanbul uçak bileti satışı durduruldu

İran Sivil Havacılık Kurumu, Pegasus Hava Yolları’nın Tahran-İstanbul uçak bileti satışını yasakladı.

Sivil Havacılık Kurumu’nun bilet satış ofisleri ile uçak bileti rezervasyonu alanında faaliyet gösteren seyahat web sitelerine gönderdiği talimatta, Pegasus Hava Yolları’nın Tahran-İstanbul uçak bileti satışının yasak olduğu kaydedildi.

Gönderilen talimatta, “Şu ana kadar Sivil Havacılık Kurumu tarafından söz konusu havayolu şirketine Tahran-İstanbul uçuşu için herhangi bir izin verilmemiştir.” denildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İran ile Türkiye arasındaki uçak seferleri durdurulmuştu.