  1. Ekonomi
17 Mar 2021 16:54

Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri yeniden başladı

Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri yeniden başladı

Türkiye Anadolu Jet şirketinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Türkiye Anadolu Jet şirketinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Şirketin verdiği bilgide “Bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı” ifadesine yer verildi.

Anadolu Jet Havayolları'nın Ankara-Tahran uçuşları pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.

Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.

AA

News Code 1893200

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