Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri yeniden başladı

Türkiye Anadolu Jet şirketinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.
Şirketin verdiği bilgide “Bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı” ifadesine yer verildi.
Anadolu Jet Havayolları'nın Ankara-Tahran uçuşları pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.
Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.
AA
yorumunuz