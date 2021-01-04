2020'nin en çok 'aranan' gemisi: Oruç Reis

Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Marine Traffic adlı internet sitesi, 2020 yılının en çok aranan beş gemisini sıraladı.

Aydınlık'tan Tevfik Kadan'ın Marine Traffic verilerinden derlediği haberine göre 2020 yılında tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından en çok aranan gemi Oruç Reis oldu.

Yıl boyunca Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis, özellikle yılın ikinci yarısında ABD ve AB'nin Türkiye karşıtı faaliyetlerinin odağı olmuştu. Oruç Reis'in çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar gündeme gelmiş, mart ayındaki AB Liderler Zirvesi için hazırlık yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Sputnik