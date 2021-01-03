İstanbul'da Şehit General Süleymani için anma töreni düzenlendi

Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin birinci yıldönümü münasebetiyle İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Türkiye'de anma töreni düzenlendi.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi‌far, İstanbul'daki İranlılar Camii İmamı Hüccetülislam Ferid Asr ve konsolosluk yetkililerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan İranlılar ve bu ülkedeki Ehlibeyt aşıklarının katıldığı törende, direniş şehitleri anıldı.

Törende konuşan Javad Maboudi‌far, Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) ile General Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümü nedeniyle taziye dileğinde bulunarak, "General Kasım Süleymani ve yoldaşlarının cenaze törenine birkaç milyon kişinin katılımı, bu şehitlerin özgürlüksever insanları için çok değerli olduğunu göstermektedir." dedi.

Hüccetülislam Ferid Asr de yaptığı konuşmada, General Süleymani'yi "küresel istikbar ile mücadelede şehit olan İslam dünyasının bir askeri" olarak nitelendirdi.

Törende Türk şair Aydın Altay ise Şehit General Kasım Süleymani ve direniş şehitleri hakkında şiir okudu.