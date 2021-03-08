Kazımi’den Erbil’e ‘ulusal diyalog’ çağrısı

Rudaw'a göre Mustafa el-Kazımi, uzun süredir Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak arasında devam eden krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak’taki siyasi tarafların aralarındaki çekişmeleri bir kenara bırakmaları gerektiğini vurgulayan Kazımi, “Halkımızın taleplerini yerine getirmek için ulusal bir diyalog çağrısında bulunuyoruz. Bizler 6 bin yıldır birlikte yaşadık ve hala yaşıyoruz ve el eleyiz. Tıpkı Papa Francis ile Sayın Ayetullah Sistani’nin buluşan elleri gibi. Irak, barışın ve insani mesajı, hoşgörünün tacı, özgürlüklerin ve fikirlerin ülkesidir” dedi.

Erbil ile Bağdat arasında bütçe meselesine ilişkin yürütülen müzakerelere değinen Kazımi, “Halkımızın taleplerinin yerine getirilmesi için ulusal bir diyalog çağırısında bulunuyoruz. Buradan bütün siyasi taraflara, gençlere, muhaliflere sesleniyorum; diyalog masasına gelin sorumlulukla tartışalım, halkımıza ve tarihimize karşı sorumlu olalım. Partiler ve siyasetçiler nezdinde, bütün taraflara IKBY ile Irak arasında nihai bir anlaşmaya varılması için derin bir ulusal diyalog çağrısında bulunuyorum. Bu adımla birlikte Irak’ın birliğini korumayı aynı zamanda derin ve birikmiş sorunların çözülmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.