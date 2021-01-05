İran'dan Donald Trump hakkında 'kırmızı bülten' talebi

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, bugün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kudüs Gücü eski Komutanı General Süleymani'ye suikastla ilgili yürütülen hukuki süreç hakkında açıklamada bulundu.

Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında iş birliği yaptıklarını belirten İsmaili, "ABD Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi." dedi.

İsmaili, söz konusu ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını söyledi.

Son günlerde İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, General Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olanların tespit edildiğini ve cinayet faillerinin 48 kişi olduğunu duyurmuştu.