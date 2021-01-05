Fetih Koalisyonu'ndan 'direniş komutunlarını anma töreni' açıklaması

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci şehadeti yılı dolayısıyla, Pazar günü Bağdat'ta Iraklı vatandaşların yoğun katılıyıla görkemli bir anma töreni düzenlendi.

Haşdi Şabi güçlerinin çağrısıyla Tahrir meydanında toplanan onbinlerce kişi ise Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Irak basınına göre Fetih Koalisyonu, Bağdat’taki direniş komutanlarını anma törenine dair yazılı açıklama yayınlayarak Iraklı vatandaşlara teşekkür etti.

Anma töreninin görkemli bir şeklide yapıldığı için Irak halkını takdir eden Fetih Koalisyonu’nun açıklamasında, “Törene milyonlarca insanın katılımıyla yerli ve yabancıların komplo dağını aşmayı başardık” denildi.

Irak Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi el Amiri, Şehit Süleymani ve Şehit el Mühendis’in 1. şehadet yıldönümü dolaysıyla Amirli’de düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada, en önemli görevlerinden birinin Irak’ın ulusal egemenliğinin tamamen tahakkuk bulması ve tüm yabancı güçlerin Irak topraklarından çıkarılması olduğunu vurgulamıştı.