Telegram'da Donald Trump'a ait bir kanal bulundu

"Report.az"da yer alan habere göre, Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'da ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğu söylenen bir kanal bulundu.

Şu anda "ABD'nin 45. Başkanı" adlı Telegram kanalına 272 bin kişinin abone olduğu belirtiliyor. Ancak Trump, kanalın kendisine ait olup olmadığını daha açıklamadı.

ABD Kongresi’nin basılmasının ardından, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram, Trump’ın hesaplarını 20 Ocak’a kadar dondurdu. Twitter ise yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirilmişti.

Trump, Twitter'ın kararına tepki olarak yeni bir sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Donald Trump'a Telegram hesabı açmasını önermişti.