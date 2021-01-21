Trump'ın Twitch'teki hesabı da süresiz olarak kapatıldı

Sputnik'te yer alan habere göre, Donald Trump'ın canlı yayın platformu Twitch'teki hesabı da süresiz olarak kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Twitch yönetimi, Trump'ın şiddeti kışkırtma ihtimalinin devam etmesi üzerine bu kararı aldıklarını belirtti.

Daha önceden Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat hesapları kapatılan Donald Trump'a bu kez canlı yayın platformu Twitch'ten engel geldi.

Konuyla ilgili The Verge'e yazdığı e-postada bir Twitch sözcüsü, "Şiddeti daha fazla kışkırtma riskinin devam etmesi nedeniyle Başkan Trump'ın Twitch kanalını süresiz olarak askıya aldık" diye yazdı.

Süresiz yasaklama, Trump'ın hesabındaki yasağa itiraz etme fırsatı olmayacağı ve askıya alma durumu kalkmadıkça başka bir hesap oluşturamayacağı anlamına geliyor.

Alınan bu kararla birlikte Twitch, görev süresi sona erdiğinden bu yana Trump’a karşı harekete geçen ilk sosyal medya platformu oldu.

Şirket ilk olarak Haziran 2020'de Trump'ın hesabına "nefret dolu davranış" sergilediği için geçici bir yasak çıkarmıştı.