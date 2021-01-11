Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Geçen hata 200 günlük ortalamasını kırarak 7.24'e kadar çekilen Dolar/TL yeni haftaya sert bir yükselişle başlayarak 7.48'e kadar tırmandı.
Dolar/TL TSİ 09.50'de 7.4579'dan, Euro/TL kuru 9.0944'ten işlem gördü. Kur sepeti 8.2786 seviyesinde.
Kurun yükselişinde doların önemli piyasa paraları karşısındaki yukarı yönlü hareketi etkili oluyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.41 artıda 1,126.39 puan oldu.
BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,14 düşüşle 1.538 puandan girdi.
Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeks Cuma gününü 1.21 yükselişle kapatmıştı. Gösterge endekste haftalık yükseliş yüzde 4.33 oldu.
Kaynak: Bloomberg
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