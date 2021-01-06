Kazakistan: İran'daki Çabahar projesine katılmaya hazırız

Kazakistan'ın Yeni Delhi'deki Büyükelçisi Yerlan Alimbayev, ülkesinin Çabahar Projesi üzerine oluşturulan İran-Hindistan-Özbekistan ortak çalışma grubuna katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Alimbayev, "Kazakistan bu yılın Haziran ayına kadar Hazar Denizi ile Çabahar limanı bağlantı kurmaya çalışacaktır." dedi.

Geçtiğimiz ayda İran, Hindistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çabahar limanı konulu 3'lü toplantı düzenlenmişti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.