Petrol yeni yıla OPEC+ heyecanıyla başlıyor

Petrol, zayıflayan dolardan bulduğu destekle beraber, OPEC+’ın üretim artırıp artırmama kararını vereceği toplantı öncesinde yükseldi.

Vadeli kontratlar New York piyasasında geçen hafta yüzde 0,6 yükseldikten sonra varil başına 49 doların üzerine çıktı. OPEC+ koalisyonu ise bu ay üretimi 500 bin varil artıracak ve pazartesi günü Şubat ayındaki üretimi kararlaştırmak için toplanacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantina önlemlerinin sıkılaştırılabileceğine dair mesajlar verirken Japonya diğer bir olağan üstü hal durumu ilan etmeyi düşünüyor.

Petrol piyasaları aşılanmanın çeşitli ülkelerde başlamasından ve zayıflayan dolardan destek buldu.

Şubat vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:07’de yüzde 1,1 yükselerek varil başına 49,07 dolar seviyesine çıktı.

Mart vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, perşembe günü yüzde 0,3 yükseldikten sonra pazartesi günü yüzde 1,2 daha yükselerek varil başına 52,43 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg