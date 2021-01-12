Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Güney Kafkasya bölgesini askerileştirmek yanlış bir adımdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sait Hatipzade son günlerde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankeri meselesinin yanı sıra ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'ın mali varlıkları hakkında görüşmek üzere Güney Kore heyetinin Taharan’a geldiğini belitti.

Avrupa Troykası'nın İran’ın yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine ilişkin bildirisine değinen Hatipzade, “Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın katılımcıları olarak sadece görevlerini yerine getirmemekle kalmadı aynı zamanda ABD ile anlaşmanın ihlali için ortaklık yaptı. Avrupa Troykası, İran'ın eylemlerinin nükleer anlaşma çerçevesinde ve anlaşmanın korunması yönünde olduğunu herkesten daha iyi biliyor” dedi.

Hatipzade, Avrupa ve ABD’nin taahhütlerine geri dönmesi takdirde İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini ifade etti.

İranlı Sözcü, Mehr muhabirinin sorduğu Türkiye’nin Azerbaycan’daki askeri faaliyetleri ile ilgili soruya, "Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladık. Bu anlaşmaya göre Bakü ve Erivan bölgeyi askerileştirmek istemiyor ve mantık temelinde münasebet kurmaya çalışıyor. Güney Kafkasya bölgesini askerileştirmeyi yanlış bir adım olarak görüyoruz." cevabını verdi.

İran'dan Trump hakkında yakalama kararı çıkaran Irak'a teşekkür

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bugün düzenlenen yüksek yargı kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Şehit General Kasım Süleymani suikastı ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkaran Irak yargısına teşekkür etti.

Irak yargısı, Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullanılmıştı.

ABD, yaptırımları kaldırmak şartıyla nükleer anlaşmaya geri dönebilir

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD yaptırımlarını eleştiren Velayeti, "Kısıtlamalar bir an önce kaldırılmalı. Bize haksız yere gayri meşru yaptırımlar uyguladılar. Zaten daha önce de zarar görmüştük, bunlar telefi edilmeli." dedi.

Velayeti, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

“Amerika'nın geri dönmesi için asla acelemiz yok, ama geri dönmek isterse bazı şartlarımız olacak. En önemli konu, yaptırımların kaldırılması ve yeni hükümetin anlaşma ile ilgili yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence sağlamasıdır. ABD’nin yeni başkanı da bunun sorumluluğunu üstlenmelidi."

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 262'ye vaka sayısının da 1 milyon 292 bin 614'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 568'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 81 bin 736'ya ulaştığı bilgisini verdi.