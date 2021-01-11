İran'dan Trump hakkında yakalama kararı çıkaran Irak'a teşekkür

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bugün düzenlenen yüksek yargı kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Şehit General Kasım Süleymani suikastı ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkaran Irak yargısına teşekkür etti.

Irak yargısı, Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullanılmıştı.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.