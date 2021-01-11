ABD, yaptırımları kaldırmak şartıyla nükleer anlaşmaya geri dönebilir

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD yaptırımlarını eleştiren Velayeti, "Kısıtlamalar bir an önce kaldırılmalı. Bize haksız yere gayri meşru yaptırımlar uyguladılar. Zaten daha önce de zarar görmüştük, bunlar telefi edilmeli." dedi.

Velayeti, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

“Amerika'nın geri dönmesi için asla acelemiz yok, ama geri dönmek isterse bazı şartlarımız olacak. En önemli konu, yaptırımların kaldırılması ve yeni hükümetin anlaşma ile ilgili yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence sağlamasıdır. ABD’nin yeni başkanı da bunun sorumluluğunu üstlenmelidir.

Dolayısıyla ABD anlaşmaya dönmek istiyorsa yaptırımlara son vermeli ve tabii biz bu dönüşte ısrar etmiyoruz. Geri dönmek istiyorlarsa oldukça makul olan şartları yerine getirmeleri ve geçmişteki hatalarını telafi etmeleri gerekir. Onlar yükümlülüklerinin tersine ek yaptırımlar bile uygulardılar. Diğer tarafın Amerikalıların bu tür davranışından şüphe duyma hakkı vardır."

Ali Ekber Velayeti, yaptırımlarla stratejik mücadele yasasına dair, “Hükümetimizin ve meclisin çalışmaları tamamen yasaldı ve artık meselenin ertelenmesi doğru değildi.” ifadesini kullandı.

İran'ın Fordu Nükleer Tesisi'nde başlatılan yüzde 20 uranyum zenginleştirme süreci hakkında değerlendirmede bulunan İranlı yetkili, “Nükleer tıp ve barışçıl faaliyetlerinin yürütülmemesine dair söz vermedik. Bu çok iyi bir harekettti ve İran'ın uranyum zenginleştirme oranını artırma karar verdiğinde kolayca harekete geçebileceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı, İran’ın nükleer programına ilişkin, “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) üye olan ülkeler barışçıl nükleer çalışmalarının avantajlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu alanda barışçıl faaliyetlerimizi geliştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.