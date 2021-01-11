'Güney Kafkasya bölgesini askerileştirmek yanlış bir adımdır'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sait Hatipzade son günlerde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankeri meselesinin yanı sıra ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'ın mali varlıkları hakkında görüşmek üzere Güney Kore heyetinin Taharan’a geldiğini belitti.

'Güney Kore heyeti bugün Zarif ile görüşecek'

Hatipzade, dün Tahran’a gelen Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun’un bugün Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşeceğini söyledi.

Avrupa Troykası'nın nükleer anlaşma tutumuna tepki

Avrupa Troykası'nın İran’ın yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine ilişkin bildirisine değinen Hatipzade, “Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın katılımcıları olarak sadece görevlerini yerine getirmemekle kalmadı aynı zamanda ABD ile anlaşmanın ihlali için ortaklık yaptı. Avrupa Troykası, İran'ın eylemlerinin nükleer anlaşma çerçevesinde ve anlaşmanın korunması yönünde olduğunu herkesten daha iyi biliyor” dedi.

Hatipzade, Avrupa ve ABD’nin taahhütlerine geri dönmesi takdirde İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini ifade etti.

'ABD'nin Haşdi Şabi Başkanı Feyyad'ı yaptırım listesine almasını kınıyoruz'

Said Hatipzade, Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad'ın ABD tarafından yaptırım listesine eklenmesi hakkında, “İflas eden ABD hükümetinin son günlerde başka bir miras bırakması muhtemeldir. ABD’nin Husi’lere ve Falih El Feyyad’a karşı son kararını kınıyoruz. Hükümete bağlı bir kurumun başkanının bu şekilde ABD tarafından hedef alınması sadece kınanmakla kalmıyor, aynı zamanda bir başarısızlığın göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.

Hatipzade, “ABD’liler Irak’tan sınır dışı edilmesinden endişeleniyor. Yemen'de de 20 milyon sivilin kuşatıldığı eşitsiz ve utanç verici bir savaşı yıllarca desteklediler. Bu kuşatma ABD'nin desteği olmadan mümkün olamazdı” ifadelerinde bulundu.

'UAEA müfettişleri sınır dışı edilmeyecek'

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Ahmed Amirabadi Farahani’nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin 21 Şubat’ta ülkeden çıkarılacağına dair yöneltilen soruya Hatipzade, “Mecliste çıkarılan yaptırımlarla stratejik mücadele yasası açıktır. Bu milletvekili de yasanın 6.maddesine başvurarak bunu söylemiş olabilir. UAEA koruma tedbirleri kapsamında denetimlerin durdurulması bu kurumun müfettişlerinin ülkeden çıkarılması anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Hatipzade, UAEA müfettişlerinin İran’ın taahhütleri ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) çerçevesinde ülkede kalacağını bildirdi.

ABD'deki Kongre baskını olayları

ABD’deki son olayları değerlendiren Hatipzade, “En utanç verici ABD hükümeti aynı şekilde kovulmakta ve diğer ülkelere zorbalıkla yaptığı eylemleri kendi evinde görmekte. Şehit General Süleymani suikastı ve İran’a karşı tam bir savaş talimatı veren düşünce odası, ABD’de demokrasiye karşı savaş talimatı veren odayla aynıdır.” dedi.

'Güney Kafkasya bölgesini askerileştirmek yanlış bir adımdır'

İranlı Sözcü, Mehr muhabirinin sorduğu Türkiye’nin Azerbaycan’daki askeri faaliyetleri ile ilgili soruya, "Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladık. Bu anlaşmaya göre Bakü ve Erivan bölgeyi askerileştirmek istemiyor ve mantık temelinde münasebet kurmaya çalışıyor. Güney Kafkasya bölgesini askerileştirmeyi yanlış bir adım olarak görüyoruz." cevabını verdi.

İran'dan ABD ve Fransa’nın Güney Kore tankeri iddiasına tepki

ABD ve Fransa’nın Fars Körfezi'nde durdurulan Güney Kore’ye ait petrol tankeriyle ilgili İran karşıtı iddialarına dikkati çeken Hatipzade, “ Fransa’yı uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum. Deniz ortamı korunmalıdır. Söz konusu petrol tankerine de çevre protokollerini ihlal ettiği için öceden uyarı yapılmış ve tanker mahkeme kararı ile durdurulmuştur.” dedi.