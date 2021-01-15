Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den "İran'a yabancı yatırım" açıklaması

Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle serbest ticaret bölgesi, sanayi ve ticaret alanında bir çok milli projenin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yabancı yatırımları hakkında, "Ülkeye yabancı yatırımlar önceki yıla nazaran yüzde 56 oranında arttı, bu azami baskı politikası ve ekonomik terörizmin yenilgisi anlamına geliyor." dedi.

Özel sektörün aktif olarak faaliyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bunun için ülke genelindeki tüm serbest ticaret bölgelerinde yerli yatırımcılara gerekli imkanlar sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, serbest ticaret bölgelerinde yabancı yatırımcılara da kolaylıklar sunulması gerektiğini belirtti.

Tahran'da Karabağ’ın yeniden inşa süreci ele alındı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, son Dağlık Karabağ savaşı sırasında İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlatarak, “Karabağ krizi 30 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bir anlaşma temelinde sona erdi. Umarım gerginliğin son bulmasıyla bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına tankıklık ederiz.” dedi.

Dağlık Karabağ’ın yeniden inşa sürecine dair Emir Abdullahiyan, “İranlı firmalar teknik ve mühendislik alanında yüksek potansiyeline sahiptir. Bunlar inşa süresinde yer alabilir.” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, Siyonist Rejim’in Azerbaycan topraklarında varlık göstermesinin bölgenin barış ve güvenliğine aykırı olduğunu kaydetti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 471 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 538'e vaka sayısının da 1 milyon 311 bin 810'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 437'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 101 bin 599'a ulaştığı bilgisini verdi.