Ruhani'den "İran'a yabancı yatırım" açıklaması

Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle serbest ticaret bölgesi, sanayi ve ticaret alanında bir çok milli projenin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yabancı yatırımları hakkında, "Ülkeye yabancı yatırımlar önceki yıla nazaran yüzde 56 oranında arttı, bu azami baskı politikası ve ekonomik terörizmin yenilgisi anlamına geliyor." dedi.

Özel sektörün aktif olarak faaliyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bunun için ülke genelindeki tüm serbest ticaret bölgelerinde yerli yatırımcılara gerekli imkanlar sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, serbest ticaret bölgelerinde yabancı yatırımcılara da kolaylıklar sunulması gerektiğini belirtti.

İran'ın Gilan eyaletinde yer alan liman kenti Anzali'nın Hazar Denizi'ne kıyısı olan komşu ülkelerle ticaretteki rolü açısından çok önemli olduğunu anlatan Ruhani, bu eyalette yürtülün Reşt-Caspian demiryolu projesinin hızla tamamlanması talimatını verdi.