Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dombay bölgesindeki Mussa-Açitara dağındaki bir kayak merkezine çığ düştüğü belirtilirken, “Ön belirlemelere göre iki kayak ekipmanı kiralama noktası çığ altında kalırken bir kafe hasar gördü” ifadesine yer verildi.

Olay yerinde 172 kişilik kurtarma ekibinin çalışmalara başladığı ifade edildi.

Çığın, başka bir yerde yapılan suni çığ düşürme operasyonunun yol açtığı sismik etkiden düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Kuzey Kafkasya Meteoroloji Etkileme Servisi Başkanı Hızır Çoçayev, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün etkileme operasyonu düzenledik, karın toplandığı bölgeye ateş açtık, kimseye zarar vermeden çığ düşürdük. Ama muhtemelen yol açtığı sismik dalga yüzünden diğer bölgede çığ düştü” ifadesini kullandı.

Çığın orta ölçekte olduğu kaydedildi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde kurtarıcıların, çığ altında kalanların sesini duymaya çalıştığını görülüyor. Kurtarma ekibinin lideri herkesi sessizliğe çağırıyor.

Ayrıca kar altında kalan yapılar gösteriliyor.

Bir diğer kayıtta, doğal felaket sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışan teçhizat görülüyor.