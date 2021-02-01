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1 Şub 2021 10:05

ABD'de kar fırtınası: Acil durum ilan edildi

ABD'de kar fırtınası: Acil durum ilan edildi

ABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını da etkisi altına aldı. Washington'da acil durum ilan edilirken, Chicago'daki yüzlerce uçuş da iptal oldu.

ABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını da etkisi altına aldı.

Minnesota ve Illinois eyaletlerinden doğuya doğru gelen kar fırtınası, pazar günü sabahın erken saatlerinde Virginia, Maryland ve Washington'u etkisi altına kaldı.

Washington'da acil durum ilan edildi

Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde kar kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, yoğun kar yağışı nedeniyle Chicago O'Hare ile Midway havalimanlarında 300'den fazla uçuş iptal edildi, 360'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı.

Washington'da acil durum ilan edilirken, kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Virginia, Maryland ve Washington'da kar gün boyunca devam ederken, öğle saatlerinden itibaren Pennsylvania, New York, Delaware ve Massachusetts eyaletlerini de etkisi altına almaya başladı.

AA

News Code 1892225

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