Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler."

"Vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler"

Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de 30'ar milyonu aşkın kullanıcısının bulunduğu belirten Sayan, "Sosyal ağların ülkemizde temsilci bulundurmaları ile birlikte taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler." ifadesini kullandı.

TRT Haber