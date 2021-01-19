İran, Trump'ı yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ABD’nin üst düzey yetkililerinden bazı önde gelen isimlerin yaptırım listesine alındığını belirtti.

Hatipzade yaptığı açıklamada "İran İslami Şura Meclisi’nde onaylanan 'ABD’nin bölgedeki insan hakları ihlalleri, maceraperest eylemleri ve terör saldırılarıyla mücadele' yasası kapsamında bölgemizde ve dünyada barışı tehdit eden Amerikalı yetkililerden bazıları yaptırım listesine alındı." dedi.

Said Hatipzade, "Üst düzey ABD yetkilileri arasında Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Speer, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steve Manuchein, CIA Direktörü Gina Hespel ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin eski İran Eylem Grubu Direktörü Brian Hook, ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Elliott Abram ve Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki bugünden itibaren yaptırımlar listesinde yer alıyor." ifaderini kullandı.

Hatipzade, söz konusu kişilerin, General Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarına yönelik suikast planını yürütmek, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı terörist eylemleri organize etmek, terör gruplarını oluşturmak, onları finanse ederek silahlandırmak, İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade suikastında da rol oynayan Siyonist Rejim’in Filistin halkına karşı baskıcı tavrını kapsamlı bir şekilde desteklemek, İran İslam Cumhuriyeti ve İran milletini zor durumda bırakmak için zalimce, yasadışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulamak, bölgedeki baskıcı rejimleri desteklemek ve Yemen halkına yönelik cinayetlere ortak olmak ve İran halkını hedef alan terörist gruplarla işbirliği yapmak gibi suçlar işledikleri için yaptırım listesine alındığı duyurdu.