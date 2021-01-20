Bugün ABD'de Trump'ın uğursuz hükümetinin sonudur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD başkanı Trump’ın görevinin sonuna geldiğini belirterek, "Bugün dünyaya 4 yıl boyunca zulümden başka hiçbir şey sunmayan ABD'nin uğursuz hükümetinin sonudur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “O kişi (Trump) siyaset bilmiyordu ve kendi inşaat projelerini düşünüyordu; siyasete de böyle bakıyordu. Bugün Beyaz Sara’ya girenler siyasetin içindeler ve siyasi meseleleri anlıyorlar. Eğer onlar nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getireceklerine dair belge imzalarlarsa, İran da buna karşı imza atacak. Eğer onlar bir kararname çıkarırsa İran'da da aynı şekilde bir kararname çıkarılacak.” ifadesini kullandı.

'Trump hükümeti devrildi'

Bugün topun Washington'un sahasında olduğunu anlatan Ruhani, "Trump hükümeti devrildi ve siyasi hayatı sona erdi, ancak nükleer anlaşma hala ayakta. Yeni Washington hükümetinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini bekliyoruz. Şimdi P5 + 1 ülkelerinin taahhütlerini yerine getirme zamanı. Eğer onlar bunu yaparsa biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükürler olsun ki Trump’ın kötülüklerle dolu defteri bugün sonsuza kadar kapanıyor. Trump’ın ABD için bıraktığı kötü miras Amerikan toplumunu da kutuplaştırmıştır. Yeni başkanın göreve başladığı gün Washington’un askeri bir kışla haline geldiğini görüyorsunuz. Bütün bunlar Trump’ın becerisizliğinin sonucudur. ABD’nin siyasi olarak yalnızlaşması da Trump’ın ülke için bıraktığı diğer mirastır. ABD son bu 4 yılda politikalarında yalnız bırakıldı. Filistin meselesinde, nükleer anlaşmaya karşı durduğunda ve BM güvenlik konseyinde en az 4 kez yalnız kaldı."

'ABD'nin çabaları sonuçsuz kaldı'

Ruhani ilaveten, “ABD, İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasını önlemeyi başaramadı. Hatta BM Güvenlik Konseyi'nden 'yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback)' başlatmayı isteyen ABD'nin çabaları sonuçsuz kaldı.” şeklinde konuştu.

Ruhani, yeni Washington hükümetine seslendi

İran’ın bugün Beyaz Saray’da iktidare gelenlerden taahhütlerini yerine getirmesini beklediğini dile getiren Ruhani, “Bizim yeni ABD hükümetinden beklentimiz son 4 yıldaki siyah lekelerini silmeye çalışmasıdır. Tabii silinirse. Onlar kanuna, taahhütlerine ve uluslararası anlaşmalarına geri dönmelidir. Eğer bunu yaparlarsa bizim de cevabımız olumlu olacaktır” dedi.

Trump'ın azami baskı politikası

İran’a karşı azami baskı ve ekonomik terörizm politikasının yüzde yüz başarısız olduğunun tüm dünya ve İran halkı için açık olduğunu belirten Ruhani, “Halkımızın bu dönemde çok acı çektiği ve sabırla dayandığı doğru ama bu politikanın başarısızlığı bizler için aşikârdır ve biz bunu başardık. Koronavirüsün dünyayı sardığı son bir yılda da Trump İran’ın aşı almasını önledi ve istediği zaman İran’ın ulusal menfaatlerine karşı eylemlerde bulundu. Ancak sonunda hedeflerine ulaşmakta başarısız kaldı. Günümüzde petrol dışı ihracatımız normal durumda. Petrol ihracatı açısından da durumumuz önceki aylara göre çok daha iyidir. Bütün bunlar ABD’nin İran’a karşı politikasının başarısız kaldığını gösteriyor” değerlendirmelerinde bulundu.