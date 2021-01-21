  1. Siyaset
21 Oca 2021 11:39

İran'ı dize çökertmeyi umanların dönemi sona erdi

İran'ı dize çökertmeyi umanların dönemi sona erdi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi attığı bir tweette, "İran'ı dize çökertme umuduyla 'azami baskı' politikasından gurur duyanların dönemi sona erdi" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Donald Trump ve İran karşıtı ekibinin İran halkına karşı azami baskı politikası kullanarak onları teslim olmaya zorlayan dört yıllık süresinin sona erdiğini belirterek, Twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı:

“İran gerçeği göz ardı edilemez ve onu zayıflatmak için yapılan tüm çabalar boşa gitti”

Taht Revançi’nin paylaşımında ilaveten, “Yeni ABD yönetimi geçmişin düşmanlıklarından, cehaletinden ve başarısızlıklarından ders alacak mı? Zaman gösterecek” ifadesi kullanıldı.

News Code 1891979

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler