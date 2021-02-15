Irak da Suriye konulu Astana süreci toplantısına davet edildi

Arap medyasına göre Irak, Suriye krizine yönelik siyasi çözümü ele almak üzere 16-17 Şubat'ta Soçi kentinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Astana sürecinin yeni turuna katılmak için Rusya’dan resmi bir davet aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Nizar Hayrullah, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov ile bir araya geldi. Bu görüşmede Rus yetkili söz konusu daveti Nizar Hayrullah'a iletti." ifadesine yer verildi.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.