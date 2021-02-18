Dünyada COVİD_19'u yenmenin yolu yaptırımların kaldırılmasıdır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ‘COVİD-19 aşılarına uygun erişimin sağlanması’ konulu üst düzey Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, “Koronavirüs salgını, insanlığın ortak düşmanıdır ve ırk, din veya milliyetten bağımsız olarak onları hedef alıyor. Bu salgınla mücadele için tüm milletlerin prtaikte işbirliği ve dayanışma yapması gerekiyor” dedi.

Aşılama süreciyle salgının üstesinden gelebilmenin umut verici olduğunu belirten Mecid Taht Revançi, aşının seri üretimi ve adilce dağıtımı için uluslararası çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Taht Revançi sözlerinin diğer bölümünde “Aşılama sürecine paralel olarak, başta tek taraflı yaptırımların ve Yemen ile Gazze gibi bölgelerde insanlık dışı kuşatmaların kaldırılması olmak üzere gelişme üzerindeki ülkelere yardımcı olmak için bazı önlemler alınmalıdır” ifadesini kullandı.

Taht Revançi bu doğrultuda, İran’ın mali kaynaklarının ABD'nin yasadışı yaptırımları nedeniyle yurtdışında dondurulması için koronavirüsün şirketlere ve özel sektörlere verdiği zararları telafi etmeye yardımcı olamadığını belirtti.

İranlı yetkili sözlerine ek olarak şunları söyledi:

“Yoksulluk ve ülkeler içinde ve arasındaki eşitsizliğin tırmanmasıyla mücadelede kaydedilen ilerlemelerin kaybı dahil olmak üzere koronavirüsün daha ağır sonuçlarını önlemek için uluslararası işbirliği, aşıların dünya çapında adilce dağıtılması ve insanlık dışı yaptırımların kaldırılması gerekiyor.”