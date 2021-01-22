Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan aşılama sürecine dair kısa bir bilgilendirmede bulunan Erdoğan, "2. parti aşılar ne zaman geliyor?" sorusuna "Şu anda ikinci parti aşımız, onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon. Bu yaş grubu huzurevinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Bilim Kurulu'nun çalışamlarına göre kademeler belirlenerek aşı süreci devam edecek" yanıtını verdi.

Erdoğan, 'Sincar'a operasyon olur mu?' sorusuna "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur" cevabını verdi.

Erken seçim hakkında Erdoğan, "Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür." diye konuştu.