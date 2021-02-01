İslam Cumhuriyeti'nin büyük kazanımlarını anlatan kitap basıldı

İran İslam Cumhuriyet’in 40 yıllık kazanımlarını tanıtmak için Astan Quds Razavi tarafından “Kırk Yıllık Yükseliş” adlı eser kitapseverlere sunuldu.

İranlı araştırmacı Seyyid Muhammed Hüseyin'in Raci Seyyid Muhammed Reza Hatemi ile birlikte yazdığı eser 320 sayfadan oluşmaktadır.

Uluslararası istatistik kurumlarına göre 40 yıl içerisinde çeşitli eksiklikler ve sorunlara karşı karşıya kalan İran İslam Cumhuriyeti tüm alanlarda önemli ilerleme kaydederek büyük kazanımlar elde etmiştir.

"Bağımsızlık", "sosyal adaletin sağlanması", "kamu yararının sağlanması", "izzet ve iktidar", "altyapı ve kalkınma", "sanayi gelişimi", "toplumda maneviyat gelişimi", "kadınların onuru" ile "özgürlük ve İslami demokrasi" bölümlerini içeren kitap Fars dilinde yazılmıştır.