Şehit General Süleymani bölgede barışın peşindeydi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümü münasebetiyle İran televizyonuna verdiği bir demeçte, “Her zaman barış ve müzakere alanında çalışmış bir kişi olarak, gerçekten General Süleymani'yi sadece teröristlerle mücadelenin değil, aynı zamanda barışın sağlanması yönünde çalışan bir kahraman olarak görüyorum.” dedi.

Cevad Zarif, ister Afganistan’da ister Suriye’de olsun çatışmaların son bulmasının, Şehit General Süleymani için önemli olduğunu belirterek, "Şehit General Süleymani İran’ın bölgesel gelişmeler için sunduğu her türlü barış planının tasarımcısı ve destekleyicisiydi." ifadesini kullandı.

Şehit General Süleymani’nin 2001 yılında 'Afganistan’da barış' temasıyla düzenlenen Bonn konferansının başarısına büyük katkı sağladığını anlatan Zarif, ABD’nin bölgede caydırıcılığını yitirdiğini hissettiği ve Suriye’de, Irak’ta ve Yemen’de kaybettiği için böyle bir dönemde General Süleymani’ye suikast düzenlediğini belirtti.

Zarif, General Süylemani'ye suikast ile ABD’nin caydırıcılığını düzeltebileceğini düşündüğünü belirterek, “General Süleymani barış alanında bir dahiydi. ABD’liler, General Süleymani’den korkuyordu ve onu Suriye ve Yemen’de kendilerini mağlup eden bir dahi olarak görüyordu” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, General Süleymani suikastının hukuki olarak takip edilmesi için yapılan çalışmalar hakkında şöyle dedi:

“Bu konuda hukuki açıdan birkaç karar aldık. Bunlardan birisi ABD terör eylemini hukuki yönlerini ortaya çıkarmaktı. Bunun için BM Genel Sekreteri ve çeşitli ülkelere mektuplar yazdık. Bunun yanı sıra farklı avukatların görüşlerini alarak bir kitap halinde yayınlamaya karar verdik.

Adli süreç olarak da konunun İran ve Irak yerel mahkeleri ve uluslararası mahkemeler düzeyinde takip edilmesi mümkündür. Dolayısıyla yargı erkine bir mektup göndererek konunun gündeme alınmasını istedik. Yargı eki de hemen işe başladı ve ülke içinde konuyu takip etti.”