İranlı ve Türk yayımcılar Sanal Kitap Fuarı'nda buluştu

Bu sene ilki düzenlenen Tahran Sanal Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Fuara yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda yayınevi katıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen kültür etkinliklerinde Türkiye'yi temsil eden İstanbul Fellowship Programı da tanıtıldı.

Türkiye Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayımlar Daire Başkanı Taner Beyoğlu ise düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, TEDA programı hakkında bilgi vererek, İranlı yayımcılarla işbirliği yapmak istediklerini bildirdi.

20 Ocakta kapılarını kitapseverlere açan fuarda çeşitli kitaplar sunuldu.