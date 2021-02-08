Türkiye'de koronavirüsten 103 can kaybı, 8 bin 103 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 103 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

Bugün toplam 139 bin 378 test yapılırken, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.