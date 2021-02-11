Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrim Lideri'nden Iraklı gençlere mesaj

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Iraklı gençlere hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ayetullah Hamanei'nin mektubunda, "Size Irak için parlak bir geleceğin müjdesini veriyorum; zira Irak'ın geleceği sizin ellerinizde ve sizin iradenizle inşa edilecek." belirtildi.

Mektupta ayrıca, "Sizin için dua ediyorum ve Yüce Allah'tan, doğru yolda hem bu dünyada ve hem ahiretinizi kurtaracak yolda yürümenizi niyaz ediyor ve esenlikler içinde başarılı olmanızı diliyorum." ifadesine yer verildi.

İran Yargı Erki Başkanı, Irak Başbakanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'ta bulunan İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, dün akşam Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesek ve uluslararası konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayetullah İbrahim Reisi, dün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir araya gelmişti.

Reisi'nin Bağdat ziyareti kapsamında iki ülke arasında adli işbirliği anlaşması imzalandı.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Bağdat havalimanında yaptığı açıklamada, Irak ziyareti kapsamında Şehit General Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceklerini belirtmişti.

Zarif'ten ABD'ye: Açılan pencere kapanmak üzere

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İran’ın yurt dışında görev yapan büyükelçileri ile video konferans görüşmesi yaptı.

Burada konuşma yapan Zarif, gündemdeki konuları değerlendirdi. Zarif, önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasını eleştireerek, “Washington'da yeni hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte (İran'la ilgili) yeni bir politikayı deneme fırsatı yakalamış oldu, ancak ona açılan pencere hızla kapanmak üzere. Yakında Tahran hükümeti ABD ile Avrupa tarafının nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği için yeni telafi edici önlemler almak zorunda kalacaktır." dedi.

Zarif, "İran'ın yeni adımı sadece ABD'nin Trump'ın azami yenilgisinden ders çıkardığı zaman önelenebilir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran Meclisi'nin yasasına göre, ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetimi NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılacak." demişti.

Meclisin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari, "İran'da son 24 saatte 7 bin 585 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 488 bin 981'e yükseldi." dedi.

Salgında son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 686'ya yükseldiğini söyledi.