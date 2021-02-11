İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Suriye lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Asger Haci, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve ikili işbirliği alanlarını, özellikle ekonomik düzeyde, Suriye halkının abluka ile yüzleşmesine ve onlara uygulanan tek taraflı zorlayıcı yaptırımları hafifletmeye katkı sağlayacak şekilde ele aldılar.

Görüşmede, Astana görüşmelerinde düzenlenen toplantılar ve önceki Astana toplantılarında elde edilen sonuçların yanı sıra Soçi’deki bir sonraki toplantı ve Cenevre’deki anayasayı tartışma komitesi toplantıları da dahil olmak üzere bir dizi siyasi endişe konusu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmede Suriye, İran ve bölgedeki son gelişmeler de masaya yatırıldı.