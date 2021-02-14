İran: Suriye'deki varlığımız devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Sputink'e verdiği özel demeçte, Suriye'nin son durumunu değerlendirdi.

Haci, işgalci siyonist güçlerinin Suriye'e karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin, "Şam hükümeti teröristlerle mücadeleyi sürdürürken İsrail rejimi teröristlere yardım ediyor." dedi.

Haci ayrıca, "İran'ın Suriye'deki varlığının amacı IŞİD ve diğer terör örgütleriyle savaşmaktır, ancak Siyonist Rejim kırmızı çizgiyi aşmak isterse güçlü bir tepki ile karşılaşacak ve davranışından pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sputnik muhabirinin “İran birlikleri ne zaman Suriye'den çekilecek?” sorusuna Haci, “Biz askeri danışmanlık yapmak üzere Suriye'de bulunuyoruz. Şam yönetiminden bu konuda herhangi bir mesaj almadık. Suriye halkı ve hükümetinin isteği devam ettikçe buradaki varlığımız sürecektir.” yanıtını verdi.

Bakan Yardımcısı Haci, yabacı güçlerin Suriye’deki askeri varlığını eleştirerek, “Öncelikle illegal biçimde gelip Suriye topraklarını işgal edenler bu ülkeyi terk etmeli. Suriye'nin farklı bölgeleri Şam hükümetinin kontrolü altında olmalı, çünkü Şam yönetimi ülke çapında güvenlik sağlamaya çalışıyor.” diye konuştu.

