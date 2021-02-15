Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Suriye'deki varlığımız devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Sputink'e verdiği özel demeçte, Suriye'nin son durumunu değerlendirdi.

Haci, işgalci siyonist güçlerinin Suriye'e karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin, "Şam hükümeti teröristlerle mücadeleyi sürdürürken İsrail rejimi teröristlere yardım ediyor." dedi.

Haci ayrıca, "İran'ın Suriye'deki varlığının amacı IŞİD ve diğer terör örgütleriyle savaşmaktır, ancak Siyonist Rejim kırmızı çizgiyi aşmak isterse güçlü bir tepki ile karşılaşacak ve davranışından pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sputnik muhabirinin “İran birlikleri ne zaman Suriye'den çekilecek?” sorusuna Haci, “Biz askeri danışmanlık yapmak üzere Suriye'de bulunuyoruz. Şam yönetiminden bu konuda herhangi bir mesaj almadık. Suriye halkı ve hükümetinin isteği devam ettikçe buradaki varlığımız sürecektir.” yanıtını verdi.

İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün basın mesuplarına yaptığı açıklamada, İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı yapacağını duyurdu.

Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Rusya ile yapılacak ortak tatbikat İran Donanması'nın güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Sputink'e yaptığı açıklamada, Rus, İran ve Çin donanmalarının Şubat ayında Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirmişti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 945'e, vaka sayısının da 1 milyon 518 bin 263'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 298 bin 23'e ulaştığı bilgisini verdi.