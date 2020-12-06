Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Tahran'a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın yakında Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Hatipzade, Faysal Mikdad’ın Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’ı getirmişti.
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